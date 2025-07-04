Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по военным объектам в Киеве
Российские военные ночью 4 июля нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. Об этом рассказали в Минобороны.
Как указали в ведомстве, действия армии РФ стали ответом на террористические акты украинского режима. Вооруженные силы России ударили по промышленным предприятиям, разрабатывающим и производящим беспилотники, другие роботизированные мобильные комплексы, различную аппаратуру военного назначения, а также по нефтеперерабатывающему заводу и инфраструктуре военного аэродрома. Для атак применялись высокоточное оружие большой дальности наземного базирования, аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», ударные дроны дальнего действия.
Минобороны подчеркнуло, что цель удара была достигнута, военные поразили все назначенные объекты.
Ранее СМИ сообщили, что атакам подвергся аэродром Васильков под Киевом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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