В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки дронов
Локальный режим чрезвычайной ситуации введен в Азове Ростовской области на территории домов, поврежденных после атаки беспилотников. Об этом заявил глава города Дмитрий Устименко.
«Повреждено имущество в 5 многоквартирных и 2 частных домах. Принято решение о введении локального режима ЧС», - написал градоначальник в Telegram.
Никто из жителей не пострадал. Для определения ущерба власти создали межведомственную комиссию, ведется поквартирный обход. Жителей поврежденных домов готовы принять в пунктах временного размещения в двух гостиницах и общежитии местного гуманитарного колледжа.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Ростовской области сбили 26 украинских дронов. В частности, атаке подвергся Азов, пишет RT. По данным региональных властей, в городе были повреждены пять многоквартирных домов, кроме того, обломки БПЛА упали на стадионе.
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