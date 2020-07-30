Автоэксперт: медосвидетельствование водителей может стать коррупционной кормушкой
Первоначальное предложение тотально проверять всех водителей вызывало протесты и могло породить коррупцию.
Отказ российского Минздрава от тотального медосвидетельствования водителей обусловлен рисками коррупционной составляющей таких проверок, рассказал НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
В министерстве здравоохранения РФ заявили, что позиции ведомств по вопросу изменения правил медосвидетельствования водителей близки по ключевым пунктам, и в ближайшее время обсуждение выйдет на уровень конкретного нормативного акта. Предполагается, что с 2021 года водители для получения медсправки должны будут сдавать анализы на употребление алкоголя лишь в том случае, если нарколог выявит определённые симптомы
По его словам, изначально планировалось ввести два обязательных анализа для водителей, каждый из которых стоит 10 тысяч рублей.
«У нас 60 миллионов водителей, каждый год надо платить по 10 тысяч за анализ, 60 миллиардов рублей в год, средняя зарплата в стране 30 тысяч рублей», - рассуждает Шкуматов и приходит к выводу, что таких денег у населения в массе своей нет.
Он напомнил, что средняя машина в России стоит 400 тысяч рублей, у людей и так мало денег на фоне пандемии коронавируса.
«Это коррупционные интересы, мы ждем защиты от Минздрава», - заключил он.
Реформа планировалась ещё в ноябре 2019 года, но тогда планы увеличить объём исследований и предположения об удорожании справок спровоцировали огромные очереди у наркологических и психоневрологических диспансеров. В итоге Минздрав отложил нововведения.
Ранее Шкуматов в эфире НСН категорично высказался по поводу техосмотра. По его словам, эта мера является бессмысленной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru