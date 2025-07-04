СМИ: В Риме прогремел взрыв на бензоколонке
4 июля 202511:22
Мощный взрыв произошел на бензоколонке на юго-востоке Рима. Об этом пишет газета Il Messaggero.
По данным издания, на месте ЧП возник пожар. Пострадали по меньшей мере десять человек, в том числе 8 полицейских. После взрыва закрыта близлежащая остановка метро.
Причины инцидента устанавливаются, на месте находятся пожарные и спасатели.
Ранее мощный взрыв произошел на складе с фейерверками в американской Калифорнии, вокруг места ЧП установили зону эвакуации радиусом в 1,6 км, пишет «Свободная пресса».
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