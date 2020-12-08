Автошколы назвали «нереальной» срочную передачу данных учеников в МВД
Председатель правления национального союза ассоциаций автошкол в эфире НСН рассказала, почему автошколы не смогут подавать в ГИБДД сведения о кандидатах водители за пять дней с момента начала обучения.
Автошколы в течение пяти дней с момента обучения должны будут передавать в полицию информацию о кандидатах в водители, говорится в проекте нового приказа МВД. Планируется, что персональные данные будут передаваться сотруднику полиции лично или через портал госуслуг.
Председатель правления национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева в эфире НСН рассказала, успеют ли автошколы отправлять сведения в МВД в столь короткий срок.
«Вообще в течение 5 дней с начала обучения это делать нереально. Для набора и добора группы нужно больше времени. Если ученики пропускают одно-два первых занятия, они потом в индивидуальном порядке занимаются. В течение пяти дней собрать четкую группу и подать сведения проблематично. Вот за 30 дней до окончания обучения все уже проходят медосмотр, начинают заниматься практикой вождения», - отметила она.
Зайцева также объяснила, зачем школы подают списки до окончания обучения, а не после того, как выдаст права сдавшим экзамен.
«Это делается, чтобы автошколы не продавали водительские права тем, кто вообще не учился. Но вообще я не понимаю, зачем это нужно ГИБДД, кроме контрольной функции. Лучше бы экзамен принимали адекватно», - заключила она.
Ранее МВД предложило допустить к сдаче экзамена на водительские права людей от 16 лет. В таком случае, несовершеннолетний должен предоставить паспорт, а также письменное согласие одного из его законных представителей. Сейчас водительские права в России можно получать с 18 лет. Новый регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.
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