Автошколы назвали «нереальной» срочную передачу данных учеников в МВД

«Вообще в течение 5 дней с начала обучения это делать нереально. Для набора и добора группы нужно больше времени. Если ученики пропускают одно-два первых занятия, они потом в индивидуальном порядке занимаются. В течение пяти дней собрать четкую группу и подать сведения проблематично. Вот за 30 дней до окончания обучения все уже проходят медосмотр, начинают заниматься практикой вождения», - отметила она.



Зайцева также объяснила, зачем школы подают списки до окончания обучения, а не после того, как выдаст права сдавшим экзамен.



«Это делается, чтобы автошколы не продавали водительские права тем, кто вообще не учился. Но вообще я не понимаю, зачем это нужно ГИБДД, кроме контрольной функции. Лучше бы экзамен принимали адекватно», - заключила она.



Ранее МВД предложило допустить к сдаче экзамена на водительские права людей от 16 лет. В таком случае, несовершеннолетний должен предоставить паспорт, а также письменное согласие одного из его законных представителей. Сейчас водительские права в России можно получать с 18 лет. Новый регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

