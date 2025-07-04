ВС России освободили Предтечино в ДНР
4 июля 202512:50
Армия России взяла под контроль село Предтечино в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
«Подразделения «Южной» группировки войск... освободили населенный пункт Предтечино», - указали в министерстве.
Отмечается, что военные продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.
Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над населенным пунктом Разино в ДНР, напоминает RT.
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