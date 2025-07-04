ВС России освободили Предтечино в ДНР

Армия России взяла под контроль село Предтечино в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

Армия России освободила Меловое и Разино

«Подразделения «Южной» группировки войск... освободили населенный пункт Предтечино», - указали в министерстве.

Отмечается, что военные продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над населенным пунктом Разино в ДНР, напоминает RT.

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:ДНРВооруженные Силы РФСпецоперацияМинобороны

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