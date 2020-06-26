Медосмотр водителей по старым правилам

Действующие правила медицинского освидетельствования водителей для получения медсправки сохранятся до конца года – такое решение принял Минздрав. Нормы, введение которых уже один раз откладывалось, должны были вступить в силу с 1 июля, но теперь этот срок перенесен на 1 января 2021 года. Речь идет о дополнительных анализах для ряда водителей, которые им предстоит сдавать по решению нарколога, если тот заподозрит алкогольную или наркотическую зависимость. Как пояснили в Минздраве, введение этой меры вновь отложено, чтобы дать время регионам полностью подготовиться, а также «сделать процесс экспертного обсуждения более детальным».

Первая попытка ввести дополнительный анализ для получения медсправки, необходимой для получения или замены по истечении срока действия водительских прав, предпринималась осенью прошлого года. Тогда министерством здравоохранения было решено сделать обязательной для всех без исключения процедуру сдачи анализов на алкогольную и наркотическую зависимость. Инициатива «споткнулась» о два препятствия: во-первых, нехватка лабораторий, способных такие анализы проводить, а во-вторых, их стоимость, которая увеличивала стоимость справки до 5-7 тысяч рублей. В ноябре, в преддверие вступления в силу этой меры по всей стране выстроились километровые очереди желающих получить справку по старым правилам и, соответственно, ценам. Тогда ситуацию спасла реплика президента Владимира Путина:

«Это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать?» – задался вопросом Путин.

После этого Минздрав тут же издал приказ о переносе сроков вступления этих правил в силу.

Пока не вполне ясно, какой окажется в результате стоимость этих анализов для тех «счастливчиков», которых врач заподозрит в хроническом пристрастии к спиртному или наркотикам. Не ясно и как быть тем, кого по каким-то только ему ведомым причинам нарколог отправил на допанализы, а они показали, что все в порядке? Они просто заплатят по несколько тысяч за подтверждение своей репутации? При этом те, кому такой анализ прямо показан, наверняка будут искать обходные пути в попытке получить справку, минуя направление на новый тест, что чревато появлением еще одной коррупционной лазейки.

