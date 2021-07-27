Шкуматов предложил ввести школьный экзамен на знание правил ПДД

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» считает, что это поможет пешеходам стать полноправными участниками дорожного движения со знанием всем необходимых правил. 

Все участники дорожного движения должны знать ПДД, школа могла бы помочь в распространении этих знаний, заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов на пресс-конференции в НСН.

«Все участники дорожного движения должны знать правила дорожного движения. У нас почему-то пешеходы не знают правил и не обязаны их знать. Именно поэтому Национальный автомобильный союз выступил с инициативой буквально вчера ввести в школьный аттестат предмет «Правила дорожного движения». Инициатива отличная. Это закроет довольно большое количество пешеходов, которые в школе изучат правила дорожного движения»,- отметил Шкуматов.

Водители самокатов, сигвеев и моноколес должны проходить специальную подготовку и получать соответствующие удостоверения, заявил ранее председатель Регионального отделения «ДОСААФ РОССИИ» города Москвы Вячеслав Ниниченко на пресс-конференции в НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколаПДД
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