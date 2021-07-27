Шкуматов предложил ввести школьный экзамен на знание правил ПДД

Все участники дорожного движения должны знать ПДД, школа могла бы помочь в распространении этих знаний, заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов на пресс-конференции в НСН.

«Все участники дорожного движения должны знать правила дорожного движения. У нас почему-то пешеходы не знают правил и не обязаны их знать. Именно поэтому Национальный автомобильный союз выступил с инициативой буквально вчера ввести в школьный аттестат предмет «Правила дорожного движения». Инициатива отличная. Это закроет довольно большое количество пешеходов, которые в школе изучат правила дорожного движения»,- отметил Шкуматов.

Водители самокатов, сигвеев и моноколес должны проходить специальную подготовку и получать соответствующие удостоверения, заявил ранее председатель Регионального отделения «ДОСААФ РОССИИ» города Москвы Вячеслав Ниниченко на пресс-конференции в НСН.

