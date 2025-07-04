Над Удмуртией, Самарской и Белгородской областями сбили шесть дронов ВСУ
4 июля 202511:56
Дежурные средства ПВО ликвидировали шесть беспилотников ВСУ самолетного типа над тремя регионами, передает Минобороны.
«В период с 8.00 мск до 11.00 мск... перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Так, три дрона нейтрализовали над территорией Удмуртии, два - над Белгородской областью, один – над Самарской.
Ночью 4 июля российские военные уничтожили над территорией России 48 украинских БПЛА, напоминает RT.
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