Не Путиным единым. Как президент спас водителей, и почему это нормально

«То, что отменили, это уже хорошо. Во-вторых, мы живём не в произведении искусства, а в нормальном обществе и государстве, где постоянно бывают какие-то ошибки, сбои, накладки. Они бывают во всех обществах и государствах, поэтому не надо России здесь придавать какую-то уникальность. Более того, у нас этих накладок меньше, чем у других. Если посмотреть списки глупых законов, которые есть в различных штатах США, а у них ещё и прецедентное право, там вообще такое бывает. Да и в Европе глупых законов хватает, поэтому российское общество выглядит одним из самых разумных обществ. Я бы не стал драматизировать ситуацию, что президенту пришлось вмешаться. Ему часто приходится вмешиваться, на то он и президент», — заявил Матвейчев.

Однако после истории с дорогими справками следует разобраться, кто был инициатором такого решения, и нет ли тут элементов коррупции, отметил политолог. По его мнению, страна всё равно нуждается в корректировке действующей схемы, когда получить права может любой алкоголик или наркоман.