Не Путиным единым. Как президент спас водителей, и почему это нормально
Экс-советник Управления Президента РФ заявил НСН, что в США и Европе ещё больше перекосов законодательства, и Россия на этом фоне выглядит лучше других.
Избежать десятикратного увеличения цены на медицинские справки из-за введения Минздравом новых анализов помог водителям президент РФ Владимир Путин. Только после вмешательства главы государства, назвавшего «чушью» решение ведомства, было приостановлено введение нового порядка медосмотра для водителей до первого июля 2020 года.
Ситуация с медицинским освидетельствованием водителей не единичный случай в России, когда проблема решается только после вмешательства первого лица страны. Ничего необычного не увидел в этом в эфире НСН политолог, экс-советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Олег Матвейчев. Он отметил, что и в других странах полно нерациональных законотворческих решений, так что Россия на их фоне выглядит вполне презентабельно.
«То, что отменили, это уже хорошо. Во-вторых, мы живём не в произведении искусства, а в нормальном обществе и государстве, где постоянно бывают какие-то ошибки, сбои, накладки. Они бывают во всех обществах и государствах, поэтому не надо России здесь придавать какую-то уникальность. Более того, у нас этих накладок меньше, чем у других. Если посмотреть списки глупых законов, которые есть в различных штатах США, а у них ещё и прецедентное право, там вообще такое бывает. Да и в Европе глупых законов хватает, поэтому российское общество выглядит одним из самых разумных обществ. Я бы не стал драматизировать ситуацию, что президенту пришлось вмешаться. Ему часто приходится вмешиваться, на то он и президент», — заявил Матвейчев.
Однако после истории с дорогими справками следует разобраться, кто был инициатором такого решения, и нет ли тут элементов коррупции, отметил политолог. По его мнению, страна всё равно нуждается в корректировке действующей схемы, когда получить права может любой алкоголик или наркоман.
«Со справками, по большому счёту, надо разобраться, как это решение возникло. Кто его лоббировал, принимал, нет ли там коррупционной составляющей. Есть коллеги, которые рассказывают, что вполне могли быть интересанты, которые связаны с поставками реактивов для анализов. В то же время, мы понимаем, что всевозможных, извините, утырков за рулём стало очень много. И с алкоголем, и с наркотическим опьянением, и проблему эту надо как-то решать. Потому что для того, чтобы взять справку, что ты не состоишь на наркоучёте, всегда требовалось пять минут. Может не так грубо, как хотели решить в Минздраве, но каким-то другим способом это надо решать», — заключил Матвейчев.
Напомним, накануне начала действия новых правил медосвидетельствования в ряде городов России выстроились очереди из водителей, желающих получить справку по старой схеме и цене. С 22 ноября стоимость медсправки в среднем должна была вырости с нынешних 500 рублей до пяти тысяч. Подробней о том, для чего Минздрав пытался протолкнуть настолько непопулярную меру, читайте в материале НСН.
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