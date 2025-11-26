Михаила Боярского оштрафовали за не оплаченный вовремя штраф

Актера, народного артиста РСФСР Михаила Боярского оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда в Санкт-Петербурге.

«Назначено административное наказание», - указывает агентство.

Боярскому вменили административное нарушение по статье о неуплате административного штрафа в срок. Актера оштрафовали в двукратном размере, взысканная сумма и подробности о первом штрафе не уточняются.

Решение суда вступило в законную силу, артист не подавал жалобу.

