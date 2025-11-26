Михаила Боярского оштрафовали за не оплаченный вовремя штраф
Актера, народного артиста РСФСР Михаила Боярского оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда в Санкт-Петербурге.
«Назначено административное наказание», - указывает агентство.
Боярскому вменили административное нарушение по статье о неуплате административного штрафа в срок. Актера оштрафовали в двукратном размере, взысканная сумма и подробности о первом штрафе не уточняются.
Решение суда вступило в законную силу, артист не подавал жалобу.
Ранее петербургский суд оштрафовал на 120 тысяч рублей рэпера Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Федоров, признан в России иностранным агентом), не предоставившего вовремя отчеты о своей деятельности, пишет Ura.ru.
