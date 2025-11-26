Владимир Машков получил звание «Герой Кузбасса»
Парламент Кемеровской области присвоил звание «Герой Кузбасса» актеру, народному артисту России, главе Союза театральных деятелей РФ Владимиру Машкову. Об этом сообщает ТАСС.
Депутаты приняли постановление о присвоении высшего почетного звания на очередном заседании.
Парламент отметил поддержку области со стороны Машкова в различных сферах, поддержку молодых талантов. Так, артист участвовал в сохранении и реконструкции памятника архитектуры - кинотеатра «Коммунар» в Новокузнецке, продвигает на федеральном уровне интересы региона и повышает престиж Кузбасса в масштабах всей страны.
Ранее стало известно, что Владимир Машков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить в России новый профессиональный праздник — День артиста, пишет Ura.ru. Он будет отмечаться 17 января.
