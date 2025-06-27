«Заставим!»: В отрасли поддержали стандарт спортподготовки киберспортсменов
Для киберспортсменов важно заниматься спортом, а также соблюдать четкий режим и распорядок дня, сказали опрошенные НСН эксперты.
Известный киберспортсмен, легенда Dota 2 Ярослав Кузнецов в беседе с НСН поддержал введение стандарта для спортивной подготовки киберспортсменов.
Минспорта ранее предложило федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов, в котором прописано, какие нормативы нужно сдать, чтобы подтвердить квалификацию. Киберспорт был признан отдельной дисциплиной в 2016 году. Так, для получения квалификации нужно уложиться в следующие нормативы: бег на 30 метров (не более 5,8 секунды для мальчиков, 6,1 - для девочек), челночный бег по три подхода на 10 метров, отжимания от пола (не менее 12 раз для мальчиков и не менее шести раз для девочек, упражнения на пресс (31/27 раз). Также они должны выполнить клик-тест ведущей рукой - за 30 секунд нажать на левую кнопку мыши не менее 180 раз. Кузнецов поддержал введение такого стандарта.
«Я думаю, что киберспортсмены не особо захотят бегать, но если их заставят, то что поделать. Киберспортсмены в любом случае должны быть здоровы, физическое здоровье – это очень важно. Во время подготовки к соревнованиям киберспортсмены занимаются спортом. Это помогает с концентрацией. Спорт обязательно нужен, особенно тем, у кого сидячая работа. Нужно, чтобы кровь циркулировала, не застаивалась. Введение нормативов - это дело благое», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит заявил НСН, что
«В первом «Федеральном стандарте» специальным нормативом было приседание без остановки, которое в последующем, по предложению экспертов ФКС России, было заменено на зрительно-моторную реакцию. В проекте второго ФССП был наиболее показательный норматив для киберспортсменов – клик-тест, который не вошёл в утвержденный ФССП. Скорость реакции и скорость нажатия на клавишу мыши очень важны и напрямую влияют на результаты киберспортсменов. Федерация компьютерного спорта России при подаче предложений по общей физической подготовке предлагала нормативы ВФК ГТО в соответствии с правилами компьютерного спорта. Все нормативы специальной спортивной подготовки были получены эмпирическим путем, исходя из того, какие показатели есть у занимающихся компьютерным спортом, в зависимости от этапов спортивной подготовки, в зависимости от спортивной квалификации. Компьютерный спорт – это спорт, а спорт в России имеет свои стандарты», - отметил Смит.
По его словам, принятый для геймеров стандарт соответствует минимальным нормам ГТО, и вообще, для киберспортсменов важно соблюдать правила спортивной подготовки, в том числе четкий режим и распорядок дня.
«Выражение «в здоровом теле здоровый дух» – не пустые слова и для компьютерного спорта. Если мы посмотрим нынешний федеральный стандарт спортивной подготовки, то там больше 50% – физическая подготовка. Гармония физической и умственной активностей должна обязательно присутствовать», - заключил эксперт.
Ранее директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко заявил НСН, что многие люди, интересующиеся киберспортом, выбирают смежные профессии, например, киберспортивный менеджмент.
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