По его словам, принятый для геймеров стандарт соответствует минимальным нормам ГТО, и вообще, для киберспортсменов важно соблюдать правила спортивной подготовки, в том числе четкий режим и распорядок дня.

«Выражение «в здоровом теле здоровый дух» – не пустые слова и для компьютерного спорта. Если мы посмотрим нынешний федеральный стандарт спортивной подготовки, то там больше 50% – физическая подготовка. Гармония физической и умственной активностей должна обязательно присутствовать», - заключил эксперт.

Ранее директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко заявил НСН, что многие люди, интересующиеся киберспортом, выбирают смежные профессии, например, киберспортивный менеджмент.

