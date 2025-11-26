В МВД предупредили о распространении вредоносного ПО под видом антирадаров

Мошенники начали распространять вредоносные приложения под видом якобы бесплатных антирадаров. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По данным ведомства, в ряде регионов россияне скачивали сервисы по просмотру расположения дорожных камер, после чего с их счетов списывались деньги. Злоумышленники распространяют вредоносные программы под видом APK-файлов в анонимных каналах и на пиратских сайтах.

«После установки программный модуль получает доступ к банковским приложениям или SMS, что позволяет совершать несанкционированные списания», - предупредили в МВД.

Ранее в УМВД Югры рассказали, что в мессенджерах мошенники отправляют сообщения со ссылками на файлы с вредоносными программами, собирающими персональные данные и предоставляющими злоумышленникам удаленный доступ к устройству, пишет Ura.ru.

