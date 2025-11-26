В МВД предупредили о распространении вредоносного ПО под видом антирадаров
Мошенники начали распространять вредоносные приложения под видом якобы бесплатных антирадаров. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
По данным ведомства, в ряде регионов россияне скачивали сервисы по просмотру расположения дорожных камер, после чего с их счетов списывались деньги. Злоумышленники распространяют вредоносные программы под видом APK-файлов в анонимных каналах и на пиратских сайтах.
«После установки программный модуль получает доступ к банковским приложениям или SMS, что позволяет совершать несанкционированные списания», - предупредили в МВД.
Ранее в УМВД Югры рассказали, что в мессенджерах мошенники отправляют сообщения со ссылками на файлы с вредоносными программами, собирающими персональные данные и предоставляющими злоумышленникам удаленный доступ к устройству, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Подгорело у всех»: Стешин предсказал Украине потери Гуляйполя, Северска и Мирнограда
- Ушаков заявил, что Россия не занимается «сливом» закрытых разговоров в СМИ
- ООН официально запустила процесс выборов нового генсека
- В Кремле прокомментировали возможные переговоры Путина и Орбана
- В МВД предупредили о распространении вредоносного ПО под видом антирадаров
- Урезанный план: США припугнули Украину неминуемым поражением
- Владимир Машков получил звание «Герой Кузбасса»
- Минобороны отчиталось об уничтожении 33 украинских БПЛА над Россией
- В Чебоксарах два человека пострадали при атаке БПЛА
- Трамп назвал уступки со стороны России по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru