В Кремле прокомментировали возможные переговоры Путина и Орбана
26 ноября 202509:09
Российская сторона сообщит о возможных переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.
Накануне венгерские СМИ сообщили о якобы готовящейся встрече Путина и Орбана в Москве в пятницу, 28 ноября.
«Мы сообщим о возможных контактах», - подчеркнул Песков.
Ранее представитель Кремля заявил, что переговоры в Стамбуле по урегулированию на Украине были поставлены на паузу по вине Киева, напоминает Ura.ru.
