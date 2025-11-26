В Кремле прокомментировали возможные переговоры Путина и Орбана

Российская сторона сообщит о возможных переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.

Накануне венгерские СМИ сообщили о якобы готовящейся встрече Путина и Орбана в Москве в пятницу, 28 ноября.

«Мы сообщим о возможных контактах», - подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что переговоры в Стамбуле по урегулированию на Украине были поставлены на паузу по вине Киева, напоминает Ura.ru.

