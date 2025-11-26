Минобороны отчиталось об уничтожении 33 украинских БПЛА над Россией

Российские военные ликвидировали 33 беспилотника ВСУ за прошедшую ночь. Об этом сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - заявили в ведомстве.

В частности, 13 дронов сбили в Белгородской области, десять – в Воронежской, пять – над акваторией Черного моря. Еще четыре БПЛА уничтожили в Липецкой области, один – в Брянской.

Накануне беспилотники атаковали шесть округов Белгородской области. В нескольких частных домах были выбиты стекла, в Грайворонском округе зафиксировали повреждения на линиях газо- и электроснабжения, пишет 360.ru.

