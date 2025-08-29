Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов, в свою очередь, отметил, что культуры России и Японии схожи в своих экзистенциальных мотивах.

«Я бы сказал, что японские игры в целом популярны в России, поскольку и японской, и российской культурам свойственны глубокое внутреннее созерцание и экзистенциальные мотивы. Таким образом, складывается некая конвергентная культурная эволюция, когда разные культурные смыслы настолько общи по форме, что начинают взаимно находить отклик. Например, для меня вся серия «душ» (Demon и Dark Souls, серия компьютерных игр японской компании FromSoftware — прим. НСН) рождает ассоциации с творчеством Достоевского и Чехова, ведь главный герой – «маленький человек», типичный для классической русской литературы, а сюжетные линии персонажей полны душевных терзаний, поиска себя в мире и в себе Бога. А если хорошо знать и японскую культуру, можно осознать, как люди могут смотреть на одни вещи с разных сторон, дополняя друг друга, и только зная много культур, человек способен увидеть целостную картину мира», — отметил эксперт.



Компания Konami основана в 1969 году в Осаке. Первоначально она занималась ремонтом музыкальных автоматов, но впоследствии стала одним из крупных разработчиков и издателей видеоигр. Среди известных проектов корпорации — Metal Gear, Castlevania и Silent Hill, отмечает «Радиоточка НСН».

