В Чебоксарах два человека пострадали при атаке БПЛА

Два человека пострадали при массированной атаке беспилотников ВСУ на Чебоксары. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь», - указал руководитель региона.

По словам Николаева, сейчас ситуация полностью под контролем. Временно эвакуированные жители пострадавших от БПЛА зданий возвращаются в свои дома.

Ранее глава Чувашии объявил об эвакуации населения на фоне атаки беспилотников, напоминает Ura.ru.

