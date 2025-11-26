В Чебоксарах два человека пострадали при атаке БПЛА
Два человека пострадали при массированной атаке беспилотников ВСУ на Чебоксары. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.
«Зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь», - указал руководитель региона.
По словам Николаева, сейчас ситуация полностью под контролем. Временно эвакуированные жители пострадавших от БПЛА зданий возвращаются в свои дома.
Ранее глава Чувашии объявил об эвакуации населения на фоне атаки беспилотников, напоминает Ura.ru.
