Трамп назвал уступки со стороны России по Украине

Средства ПВО за ночь сбили над регионами страны 33 украинских БПЛА Воздушная атака отражена в Чувашии Ряд небольших освобожденных населенных пунктов ДНР станут музеями воинской славы Президент России утвердил новую Стратегию государственной национальной политики страны Совфед рассмотрит сегодня закон о федеральном бюджете на ближайшие три года Таксист из Ачинска спас пенсионерку от мошенников