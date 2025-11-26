Трамп назвал уступки со стороны России по Украине
26 ноября 202507:50
Президент США Дональд Трамп назвал уступки со стороны России, на которые следует пойти для урегулирования конфликта на Украине. Об этом политик рассказал журналистам.
«Они прекращают борьбу и больше не захватывают земли», - отметил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее глава Белого дома заявил, что конфликт на Украине развивается в одном направлении, территории «в любом случае может получить Россия» за следующую пару месяцев, пишет Ura.ru.
