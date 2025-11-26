Трамп назвал уступки со стороны России по Украине

Президент США Дональд Трамп назвал уступки со стороны России, на которые следует пойти для урегулирования конфликта на Украине. Об этом политик рассказал журналистам.

СМИ: Киев согласился с условиями предложенного США потенциального мирного плана

«Они прекращают борьбу и больше не захватывают земли», - отметил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава Белого дома заявил, что конфликт на Украине развивается в одном направлении, территории «в любом случае может получить Россия» за следующую пару месяцев, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры