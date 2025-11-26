Глава Чувашии сообщил об эвакуации населения после атаки дронов
Жителей Чувашии эвакуируют на фоне атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.
Руководитель региона отметил, что ранним утром 26 ноября была совершена атака дронами. Благодаря оперативности и профессионализму экстренных служб обошлось без жертв.
«В настоящее время работают все необходимые силы. В целях обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация населения», - написал Николаев в Telegram-канале.
Глава Чувашии призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным данным.
Ранее в аэропорту Чебоксар в Чувашии ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, пишет Ura.ru.
