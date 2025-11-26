Трамп допустил встречу Путина и Уиткоффа на следующей неделе
26 ноября 202506:34
Встреча специального представителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным запланирована на следующую неделю в Москве, сообщил глава Белого дома.
Трамп подчеркнул, что не определяет какого-либо крайнего срока для выработки соглашения по урегулированию кризиса на Украине. Кроме того, по его словам, Европейские страны будут активно вовлечены в процесс формирования гарантий безопасности для Украины.
Ранее Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
