Трамп допустил встречу Путина и Уиткоффа на следующей неделе

Трамп подчеркнул, что не определяет какого-либо крайнего срока для выработки соглашения по урегулированию кризиса на Украине. Кроме того, по его словам, Европейские страны будут активно вовлечены в процесс формирования гарантий безопасности для Украины.

Ранее Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

