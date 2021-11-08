Всё по форме, но внезапно: Минздрав установил новые сертификаты о вакцинации

При этом Ura.ru передает, что россияне жалуются на досрочное прекращение действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19, теперь они работают лишь шесть месяцев вместо года. С проблемой уже столкнулись жители Свердловской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и других регионов. Изменения в сроках не были оговорены в тексте приказа Минздрава, однако чиновники уже говорили о возможных переменах. Так, главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев в ходе прямого эфира в Instagram 3 ноября заявил о необходимости сократить срок работы сертификатов. По его данным, иммунитет от прививки сохраняется меньше, чем один год.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не оценил предложение Минздрава. Сокращение периода действия сертификатов может еще больше замедлить темпы вакцинации и обозлить людей, предположил вирусолог.

«Я бы так не стал делать, надо оставить год. Это все равно условный срок. Нет смысла делать такие короткие сертификаты вакцинации, люди и так раздражены. Те люди, которые уже получили QR-код, надеюсь, после вакцинации, а не покупки сертификата, это люди, которых государству и организаторам кампании по вакцинации удалось перетащить на свою сторону. Сколько времени держится иммунитет после прививки, точно никто не знает. У кого-то антитела сохраняются дольше, у кого-то меньше, кто-то вообще не дает ответа на прививку, разные бывают иммунные состояния», - подчеркнул ученый.



При этом в России по-прежнему остро стоит вопрос с покупкой сертификатов о вакцинации. Проблему признают как правоохранительные органы, так и врачи и ученые. Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что 80% якобы привитых, но заболевших на самом деле купили сертификат.

«…Наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», - подчеркнул ученый.