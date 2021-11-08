Всё по форме, но внезапно: Минздрав установил новые сертификаты о вакцинации
Минздрав установил единую форму сертификата о вакцинации, однако на фоне этого жители разных регионов столкнулись с прекращением действия уже выданных документов о прививке.
В России утвердили форму сертификата о вакцинации от коронавируса и справки о перенесенном заболевании. Соответствующий приказ опубликовал Минздрав. В тексте документа указано, что сертификаты, выданные до 8 ноября, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта.
При этом Ura.ru передает, что россияне жалуются на досрочное прекращение действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19, теперь они работают лишь шесть месяцев вместо года. С проблемой уже столкнулись жители Свердловской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и других регионов. Изменения в сроках не были оговорены в тексте приказа Минздрава, однако чиновники уже говорили о возможных переменах. Так, главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев в ходе прямого эфира в Instagram 3 ноября заявил о необходимости сократить срок работы сертификатов. По его данным, иммунитет от прививки сохраняется меньше, чем один год.
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не оценил предложение Минздрава. Сокращение периода действия сертификатов может еще больше замедлить темпы вакцинации и обозлить людей, предположил вирусолог.
«Я бы так не стал делать, надо оставить год. Это все равно условный срок. Нет смысла делать такие короткие сертификаты вакцинации, люди и так раздражены. Те люди, которые уже получили QR-код, надеюсь, после вакцинации, а не покупки сертификата, это люди, которых государству и организаторам кампании по вакцинации удалось перетащить на свою сторону. Сколько времени держится иммунитет после прививки, точно никто не знает. У кого-то антитела сохраняются дольше, у кого-то меньше, кто-то вообще не дает ответа на прививку, разные бывают иммунные состояния», - подчеркнул ученый.
При этом в России по-прежнему остро стоит вопрос с покупкой сертификатов о вакцинации. Проблему признают как правоохранительные органы, так и врачи и ученые. Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что 80% якобы привитых, но заболевших на самом деле купили сертификат.
«…Наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», - подчеркнул ученый.
В России уже возбудили более 500 уголовных дел за торговлю поддельными документами о вакцинации. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России Игорь Трунов напомнил, что подобная деятельность может привести к тюремному заключению.
«Незаконные операции с сертификатами о проведенной вакцинации от COVID-19 квалифицируют по 327 статье Уголовного кодекса РФ. Это наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет», - пояснил юрист.
При этом федеральный локдаун власти продлевать не стали, и 8 ноября жители 80 из 85 регионов вышли на работу. По состоянию на 7 ноября в России было выявлено 39 165 заболевших COVID-19.
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