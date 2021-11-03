Гинцбург рассказал, как тест помогает выявлять поддельные сертификаты
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщает RT.
«…Наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — сказал медик.
По его словам, антитела к адено 26-му не обнаружены примерно у 80% пациентов.
Ранее директор центра сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективно защищает от всех известных мутаций инфекции, в том числе новой разновидности штамма «дельта» AY.4.2.
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