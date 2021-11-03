Трунов: Отстраненные за отказ привиться работники «Уралмашзавода» могут судиться

В России все еще нет достаточного юридического обоснования, чтобы уволить за отказ прививаться, рассказал Игорь Трунов.

Государство не проработало нормативную базу для обязательной вакцинации, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. Ранее в Екатеринбурге руководство «Уралмашзавода» отстранило от работы всех сотрудников, которые не вакцинировались от COVID-19 или же не переболели им.

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«У нас принцип добровольности медицинского вмешательства. И здесь есть дилемма между тем, что обязать никого на вмешательство нельзя, и тем, что нужно вакцинироваться. Единственное, что во всем мире идут навстречу, и этот принцип не работает в отношении нескольких профессиональных групп. Это медики, те, кто связаны с кровью. Они в обязательном порядке должны вакцинироваться. Но там нет основной массы тех, кто упоминается в постановлениях главного санитарного врача. И в этой части недоработка со стороны правительства», - отметил юрист.

По словам, у уволенных сотрудников завода есть шансы опротестовать решение руководства через суд, однако всё упирается в российскую судебную систему.

«Здесь две стороны вопроса. Одна юридическая, и здесь абсолютные шансы выиграть, потому что это не медики и не работники торговли, а сотрудники промышленного предприятия. Но есть другой вопрос, и это усмотрение суда, то есть реальность судебной российской системы, которая никого никогда не оправдывает, и очень часто занимает позицию в пользу государственных и должностных лиц. С позиции юриспруденции у них абсолютно правильный иск, а с точки зрения правоприменения и ежедневной судебной практики здесь есть огромный вопрос», - пояснил Трунов.

Ранее Игорь Трунов в эфире НСН отмечал, что увольнять за отказ от вакцинации незаконно, поскольку в Трудовом кодексе существует закрытый перечень основания для увольнения. «Существующие законы, статья 5 федерального закона "Об иммунопрофилактике", а также постановление правительства №825, определяют перечень работ, требующих обязательной прививки, где нет общественного питания, финансовых организаций, бытовых услуг и торговли», - заявил тогда Трунов.

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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
ТЕГИ:УвольнениеЗаконВакцинаВакцинация
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