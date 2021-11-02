До двух лет: Назван срок за подделку сертификатов о вакцинации

«Незаконные операции с сертификатами о проведенной вакцинации от COVID-19 квалифицируют по 327 статье Уголовного кодекса РФ. Статья устанавливает ответственность за подделку и сбыт официального документа, предоставляющего права, к примеру, право посещения кафе и ресторанов, или освобождающего от обязанностей. Это наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. За приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, - до 1 года лишения свободы. Дела возбуждают, но реально в тюрьму никого не посадили, первое дело рассматривается в Бабушкинском суде Москвы, решения не вынесено, преступление относится к категории легких», - объяснил он.

Трунов добавил, что если обладатель поддельной справки окажется источником заражения, то наказанием может быть крупный штраф или исправительные работы. А в случае смерти заразившегося, обладателю поддельного сертификата грозит срок до пяти лет.