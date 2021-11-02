До двух лет: Назван срок за подделку сертификатов о вакцинации
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью НСН рассказал, что за незаконные операции с сертификатами возбуждают уголовные дела, но реально в тюрьму пока никого не посадили.
В Крыму разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации. Должностные лица одного из медицинских учреждений осуществляли с марта по апрель текущего года подделку сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. Какое наказание может грозить за подобное правонарушение, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
«Незаконные операции с сертификатами о проведенной вакцинации от COVID-19 квалифицируют по 327 статье Уголовного кодекса РФ. Статья устанавливает ответственность за подделку и сбыт официального документа, предоставляющего права, к примеру, право посещения кафе и ресторанов, или освобождающего от обязанностей. Это наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. За приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, - до 1 года лишения свободы. Дела возбуждают, но реально в тюрьму никого не посадили, первое дело рассматривается в Бабушкинском суде Москвы, решения не вынесено, преступление относится к категории легких», - объяснил он.
Трунов добавил, что если обладатель поддельной справки окажется источником заражения, то наказанием может быть крупный штраф или исправительные работы. А в случае смерти заразившегося, обладателю поддельного сертификата грозит срок до пяти лет.
«В практике ГУ МВД Москвы есть первое дело квалификации попытки продажи поддельного сертификата по ст. 159 УК РФ "Мошенничество", которое по нашему мнению, вряд ли дойдет до суда. Юридические лица отвечают по Ст. 19.23. КоАП "Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт" - влечет штраф на юридических лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Повторное - штраф от 50 тысяч до 100 тысяч. В ходе программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" президент отметил, что это – очень опасный вид преступления, который связан со здоровьем людей», - рассказал Трунов.
По словам адвоката, очевидна недоработка законодателя, требующая внесения срочных поправок, в ст. 327 УК РФ в части квалификации действий организованной группы, влекущих тяжкие последствия. «Так наличие реальной вакцины легко проверяется анализом на наличие маркеров препарата, около 80% россиян, тяжело болеющих, с высоким процентом смертности имеют поддельный сертификат. Продажа поддельных сертификатов построена по типу торговли наркотиков через закрытые аккаунты в мессенджерах», - предостерег юрист.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о лечении коронавируса в домашних условиях.
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