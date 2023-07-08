Вовремя «поменяться». Политики и врачи обсудили запрет на смену пола в России

Депутат Госдумы, религиовед и юрист Николай Николаев в пресс-центре НСН раскрыл детали проекта закона, запрещающего операции по смене пола и изменение пола в документах. В законопроекте пропишут исключения, так как дети могут рождаться с физиологическими изменениями.

«Речь идет только о детях. Если аномалии наблюдаются, предложено сделать комиссию, которая и будет определять дальнейшие шаги. Когда у человека признаки двух полов, ему нечего менять, это не смена пола, ему нужно определиться. Основная история в этом смысле - набор хромосом. Если человек дожил до двадцати или пятидесяти лет и только тогда определился, это уже запрещено», - рассказал Николаев.