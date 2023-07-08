Вовремя «поменяться». Политики и врачи обсудили запрет на смену пола в России
Определять пол младенцев с аномалиями будет специальная комиссия, у взрослых не будет возможности сделать трансгендерный переход в России.
Госдума до конца месяца примет решение о запрете смены пола. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Политик заявил об этом в своем Telegram-канале.
Депутат Госдумы, религиовед и юрист Николай Николаев в пресс-центре НСН раскрыл детали проекта закона, запрещающего операции по смене пола и изменение пола в документах. В законопроекте пропишут исключения, так как дети могут рождаться с физиологическими изменениями.
«Речь идет только о детях. Если аномалии наблюдаются, предложено сделать комиссию, которая и будет определять дальнейшие шаги. Когда у человека признаки двух полов, ему нечего менять, это не смена пола, ему нужно определиться. Основная история в этом смысле - набор хромосом. Если человек дожил до двадцати или пятидесяти лет и только тогда определился, это уже запрещено», - рассказал Николаев.
Запрет операций по смене пола не должен касаться всех пациентов, так как существует медицинская проблема и диагноз, считает пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета, специалист в области секстрансформирующих операций Андрей Истранов.
«Медицинская проблема – это диагноз, это транссексуализм, это можно считать болезнью. Бывают нарушения генетические, где содержатся разные наборы хромосом. Поломки бывают на разном уровне. Иногда речь идет не о поле, а о восприятии. Я считаю, что государственное регулирование в этой области должно быть, это правильно. Но вопрос медицинской составляющей должен быть проработан более основательно, нельзя полностью все запрещать... Один случай на сто тысяч населения, это крайне редкое заболевание. Изменять два федеральных закона ради этого как-то слишком», - рассказал он в пресс-центре НСН.
Пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета, специалист в области секстрансформирующих операций Андрей Истранов в пресс-центре НСН отметил, что самоидентификация пола и сексуальная ориентация – это разные вещи.
«Самоидентификация пола и сексуальная ориентация – это абсолютно разные вещи. Общественность остро воспринимает распущенность, а не то медицинское состояние, которое мы обсуждаем. Поэтому и получается дискуссия. Я выполняю операции после постановки диагноза. Я всегда требую заключение комиссии, которая рекомендует хирургическую смену пола. Мы занимаемся медицинской проблемой, а не прихотью», - добавил он.
Операция по смене пола стоит дешевле операции по увеличению груди, заявил пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета, специалист в области секстрансформирующих операций Андрей Истранов в пресс-центре НСН.
«Основные траты – это хирургическая составляющая. А цена в этом случае меньше, чем увеличить грудь... Это стоит от 400 до 500 тысяч рублей... При этом люди тратят свои деньги, государство никак не помогает таким пациентам, поэтому люди сто раз подумают, прежде чем сделать такую операцию», - отметил он.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал сузить основания для смены пола в России до медицинских показаний. Его слова приводит РИА Новости. Согласно статистике, отметил он, один такой случай приходится на четыре тысячи новорожденных детей. И не все среди получивших документы о смене пола впоследствии его меняли.
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