Минюст исключил из реестра иноагентов экс-исполнительного директора «Викимедиа РУ»
Минюст РФ исключил бывшего исполнительного директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского из списка иноагентов. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что Козловский был исключен из перечня в связи с утратой признаков иноагента. При этом «Викимедиа РУ» исключили из списка в феврале 2025 года - в связи с ликвидацией.
При этом ведомство признало иноагентами чеченского активиста Мусу Ломаева, российско-грузинского медиаменеджера и политического эксперта Егора Куроптева, чеченскую активистку и правозащитницу Фатиму Газиеву, а также интернет-издание «Рабкор».
Ранее Минюст РФ признал иноагентом журналиста Максима Курникова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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