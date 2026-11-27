Уточняется, что Козловский был исключен из перечня в связи с утратой признаков иноагента. При этом «Викимедиа РУ» исключили из списка в феврале 2025 года - в связи с ликвидацией.

При этом ведомство признало иноагентами чеченского активиста Мусу Ломаева, российско-грузинского медиаменеджера и политического эксперта Егора Куроптева, чеченскую активистку и правозащитницу Фатиму Газиеву, а также интернет-издание «Рабкор».

Ранее Минюст РФ признал иноагентом журналиста Максима Курникова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».