Врач-андролог оценил запрет на операции по смене пола
Обойти запрет на операции по смене пола будет сложно, а вообще - это редкое явление, сказал НСН Владислав Гладышев.
Помимо самой операции по смене пола, важно еще и послеоперационное наблюдение, организовать его в подпольных условиях довольно проблематично. Об этом в эфире НСН заявил врач-андролог Владислав Гладышев.
Ранее стало известно, что законопроект о запрете смены пола в документах запрещает медработникам проводить и медицинские вмешательства, которые направлены на смену пола, за исключением случаев лечения аномалий у детей. Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам Гладышева, обойти запрет на такие операции будет очень сложно.
«Подпольно, конечно, можно сделать все, были бы деньги. Вот только такие операции делает бригада врачей, при этом все они должны молчать. Не представляю, как подпольно организовать и саму операцию, и послеоперационное наблюдение», — сказал Гладышев.
Собеседник НСН отметил, что операции по смене пола довольно редки.
«Лично я участвовал в четырех таких операциях за очень долгий срок. Все пациенты были хоть и молодыми, но уже взрослыми, сформировавшимися людьми. Отмечу, что мое личное отношение к смене пола - отрицательное. Хотя иногда оно показано по медицинским показаниям при некоторых психических заболеваниях», — заявил врач.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что смена пола в России недопустима, как и «ЛГБТ-истории». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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