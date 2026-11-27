Всероссийский день детской книги — повод, вокруг которого школы, библиотеки, издатели и книжные сервисы могут выстраивать акции, организовывать встречи с авторами и привлекать внимание к теме детского и семейного чтения, сказала НСН руководитель группы развития художественной литературы группы компаний «Литрес» Надежда Трофимова

Президент России Владимир Путин установил Всероссийский день детской книги. Решение было принято в целях популяризации чтения среди детей. Трофимова объяснила, почему Всероссийский день детской книги будет отмечаться именно 26 марта.

«Отдельная дата – это прежде всего повод, вокруг которого школы, библиотеки, издатели и книжные сервисы могут выстраивать акции, организовывать встречи с авторами и привлекать внимание к теме детского и семейного чтения. Это также возможность познакомить детей и родителей с современными форматами потребления литературы – электронными книгами, аудиокнигами и аудиоспектаклями, которые могут стать дополнительными точками входа в мир литературы. Выбор 26 марта символичен: именно в этот день в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, состоялись "Книжкины именины" – первый праздник детской книги, из которого выросла ежегодная Неделя детской книги», — сказала собеседница НСН.