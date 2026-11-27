Как учреждение Всероссийского дня детской книги поможет развитию литературы
Одним из главных вызовов детской литературы является вовлечение детей и подростков в чтение, сказала НСН Надежда Трофимова.
Всероссийский день детской книги — повод, вокруг которого школы, библиотеки, издатели и книжные сервисы могут выстраивать акции, организовывать встречи с авторами и привлекать внимание к теме детского и семейного чтения, сказала НСН руководитель группы развития художественной литературы группы компаний «Литрес» Надежда Трофимова
Президент России Владимир Путин установил Всероссийский день детской книги. Решение было принято в целях популяризации чтения среди детей. Трофимова объяснила, почему Всероссийский день детской книги будет отмечаться именно 26 марта.
«Отдельная дата – это прежде всего повод, вокруг которого школы, библиотеки, издатели и книжные сервисы могут выстраивать акции, организовывать встречи с авторами и привлекать внимание к теме детского и семейного чтения. Это также возможность познакомить детей и родителей с современными форматами потребления литературы – электронными книгами, аудиокнигами и аудиоспектаклями, которые могут стать дополнительными точками входа в мир литературы. Выбор 26 марта символичен: именно в этот день в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, состоялись "Книжкины именины" – первый праздник детской книги, из которого выросла ежегодная Неделя детской книги», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, одним из главных вызовов детской литературы является вовлечение детей и подростков в чтение.
«Одним из ключевых вызовов сегодня остается вовлечение детей и подростков в чтение. Особенно это касается подростковой аудитории: согласно данным совместного исследования "Литрес" и НАФИ, проведенного в феврале 2026 года, каждый третий подросток 14–17 лет практически не читает. В условиях высокой конкуренции за внимание детей со стороны других видов досуга важно учитывать их привычки потребления контента. Потенциал для вовлечения молодой аудитории имеют короткие литературные формы, произведения в сериальном формате, аудиокниги и аудиоспектакли. Они могут помочь сформировать интерес к литературе и постепенно вовлечь ребенка в чтение более объемных произведений. При этом важно не противопоставлять традиционное чтение цифровым форматам, а использовать возможности каждого из них», — отметила Трофимова.
Она также объяснила, почему важно читать книги детям младшего возраста.
«Необходимо работать и с содержанием произведений. В детской литературе широко представлены классические произведения и веселые истории про школу, однако хотелось бы видеть больше современных книг на актуальные для ребенка темы, историй о его повседневной жизни: школе, друзьях, семье, открытиях рядом с домом. Особенно это важно для детей младшего школьного возраста, когда формируются ценности, которые во многом определяют дальнейшую жизнь человека. Сегодня появляется все больше книг о семье – живой, а не идеальной: об отношениях с родителями, бабушками и дедушками, братьями и сестрами, о том, как ссориться, мириться и поддерживать друг друга. Историй, в которых ребенок – полноценный герой со своим мнением и чувствами, а взрослые его слышат и уважают. При этом есть потенциал для развития литературы о природе родного края, бережном отношении к окружающему миру, ответственности за близких, свое дело и страну. Одна из главных сложностей – найти правильную интонацию. Дети сразу чувствуют неискренность и назидательность. Их вовлекают книги, которые говорят с ребенком на равных и всерьез относятся к его переживаниям. Тогда ценности не нужно объяснять – ребенок осмысляет их вместе с героем», — добавила эксперт.
Ранее детская писательница Евгения Русинова назвала цифровое авторство будущим детской литературы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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