В МВД РФ назвали поводы для отказа в приеме фото на загранпаспорт
Использовать селфи в качестве фотографии на загранпаспорт недопустимо. Об этом заявили в министерстве внутренних дел РФ.
В ведомстве пояснили, что фото, сделанное на фронтальную камеру смартфона, сохраняется в зеркальном отражении.
«Для сотрудника пограничного контроля такое несоответствие является основанием для сомнений в подлинности документа», - отметили в МВД.
Также запрещается редактировать фотографии для загранпаспорта. На снимке должны быть быть видны все настоящие черты лица, в том числе родинки, шрамы, морщины и форма носа. Кроме того, запрещено фотографироваться в темных очках, головных уборах (кроме религиозных), в верхней одежде и шарфах, которые закрывают подбородок.
Ранее в МВД напомнили, что с 1 января 2027 года российским детям до 14 лет потребуется свой загранпаспорт для выезда за пределы страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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