В ведомстве пояснили, что фото, сделанное на фронтальную камеру смартфона, сохраняется в зеркальном отражении.

«Для сотрудника пограничного контроля такое несоответствие является основанием для сомнений в подлинности документа», - отметили в МВД.

Также запрещается редактировать фотографии для загранпаспорта. На снимке должны быть быть видны все настоящие черты лица, в том числе родинки, шрамы, морщины и форма носа. Кроме того, запрещено фотографироваться в темных очках, головных уборах (кроме религиозных), в верхней одежде и шарфах, которые закрывают подбородок.

Ранее в МВД напомнили, что с 1 января 2027 года российским детям до 14 лет потребуется свой загранпаспорт для выезда за пределы страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

