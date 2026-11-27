Она пояснила, что в стране есть «крепкие, молодые, сильные люди, ведущие шикарный образ жизни». При этом числятся они безработными. И, несмотря на это, имеют право на ОМС, которое оплачивается из бюджета регионов.

«Почему рабочие, учителя, врачи, водители должны за них платить? Справедливость должна быть в обществе», — указала спикер.

Матвиенко поручила сенаторам подумать над вопросом выделения якобы неработающих, но обеспеченных граждан в отдельную категорию, чтобы ввести для них определённый платёж в счёт оплаты медстрахования.

Ранее Матвиенко предложила приостановить выдачу лицензий частным вузам, так как многие из таких учреждений - просто «магазины по продаже дипломов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».