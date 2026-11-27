По его мнению, во втором полугодии возможно ослабление рубля, а периоды укрепления могут чередоваться с коррекциями

«В базовом сценарии к концу 2027 года доллар может находиться в диапазоне 90–95 рублей... Курсы евро и юаня будут дополнительно зависеть от их динамики по отношению к доллару», — пообъяснил эксперт.

Комаленков добавил, что поддержать национальную валюту сильнее прогнозов могут сохранение высоких нефтяных цен и более осторожное снижение ключевой ставки.

Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев допустил, что к концу 2026 года курс доллара может повыситься до 90-100 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

