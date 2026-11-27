В России допустили ослабление рубля в 2027 году
Российский рубль, скорее всего, сохранит относительную устойчивость в начале 2027 года. Об этом «Ленте.ру» заявил директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.
По его мнению, во втором полугодии возможно ослабление рубля, а периоды укрепления могут чередоваться с коррекциями
«В базовом сценарии к концу 2027 года доллар может находиться в диапазоне 90–95 рублей... Курсы евро и юаня будут дополнительно зависеть от их динамики по отношению к доллару», — пообъяснил эксперт.
Комаленков добавил, что поддержать национальную валюту сильнее прогнозов могут сохранение высоких нефтяных цен и более осторожное снижение ключевой ставки.
Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев допустил, что к концу 2026 года курс доллара может повыситься до 90-100 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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