Актер Кологривый пообещал впредь хулиганить только в кино

По его словам, такое решение он принял после того, как отсидел семь суток за пьяный дебош в баре в Новосибирске.

«Как я буду там хулиганить, вы сможете увидеть совсем скоро... выходит фильм под названием «Кореша», где я исполнил одну из главных ролей — персонажа по имени Макс», — рассказал актёр.

Он также призвал россиян не повторять его ошибок.

Ранее адвокат Андрей Жуков, представлявший в суде интересы Кологривого, заявил, что актёр был арестован на семь суток за дебош из-за общественного резонанса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

