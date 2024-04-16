Актер Кологривый пообещал впредь хулиганить только в кино
Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый в интервью «СтарХит» заявил, что он продолжит хулиганить, но исключительно в кино.
По его словам, такое решение он принял после того, как отсидел семь суток за пьяный дебош в баре в Новосибирске.
«Как я буду там хулиганить, вы сможете увидеть совсем скоро... выходит фильм под названием «Кореша», где я исполнил одну из главных ролей — персонажа по имени Макс», — рассказал актёр.
Он также призвал россиян не повторять его ошибок.
Ранее адвокат Андрей Жуков, представлявший в суде интересы Кологривого, заявил, что актёр был арестован на семь суток за дебош из-за общественного резонанса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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