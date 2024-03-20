Режиссер Баранов допустил, что скандалы сближают Кологривого с Жириновским

«У Жириновского эпатаж – это правда, которую он произносил вслух. Этот политик говорил, как думает, а мыслил, как миллионы. То, что он произносил – так говорили миллионы людей на кухне. Никому ничего не спускал, всегда шел в драку, если были на то причины. Жириновскому уважуха, редко кто мог себе позволить то, что делал он. Кологривый может имитирует, потому что характер такой. В этом большая разница, но я лично никогда не видел этого актера и не знаком с ним», - добавил режиссер.

Также Баранов уточнил, что подготовка к проекту еще не стартовала, кастинги на ведущие роли не проводились, однако режиссер уже приметил нескольких актеров, которые могли бы стать частью фильма о жизни знаменитого политика.

«Кастинга не было, но известно, что основное действие сценария будет развиваться в период, когда Жириновскому 40 с лишним лет. Будем снимать несколько возрастов. У нас будет пятилетний, двенадцатилетний Жириновский и юноша. Также планируем несколько сцен, где Жириновскому 20 с лишним, как Кологривому. Вполне возможно, что он сыграет роль, но другие актеры тоже будут пробоваться. В момент главного действия, когда герою 45 лет, его явно сыграет уже не Кологривый. У нас есть актеры, похожие на Жириновского, в этом возрасте. Я сразу подумал об одном претенденте. Не общался с ним, пока проект не запущен, но пообщаюсь. Показывал людям из партии – они были в восхищении от сходства. При этом не знали, что человек еще и актер хороший», - заключил режиссер.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что фракция ЛДПР предпочла бы, чтобы актеры, задействованные в фильме о жизни Владимира Жириновского, не были замешаны в скандалах.

