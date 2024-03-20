Режиссер Баранов допустил, что скандалы сближают Кологривого с Жириновским
Никита Кологривый может исполнить в предстоящем фильме о жизни Владимира Жириновского роль политика в возрасте 20 лет, рассказал НСН режиссер картины Александр Баранов.
Актер Никита Кологривый сможет пройти кастинг на роль Владимира Жириновского в предстоящей картине о жизни политика, однако даже в случае положительного исхода не станет главной звездой проекта, поскольку в основе сюжета картины жизнь политика в возрасте 45 лет. Об этом в интервью НСН рассказал режиссер фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов.
Ранее сообщалось, что Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска. На артиста написали заявление в полицию по статье за хулиганство. По данным Telegram-канала Shot, звезду сериала «Слово пацана» отправили в спецприемник в ожидании суда, который может состояться 21 марта. Ему грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. По мнению Баранова, подобные истории не помешают артисту получить роль в случае удачных проб.
«Если актера не посадят в тюрьму, скандалы никак не скажутся на возможности получить роль. Но как я могу судить о произошедшей ситуации по заявлениям других людей? Насколько все правдиво, что конкретно там было? Хотя ситуация смешная, я 5 минут смеялся, представить не могу, как это было. Боялся, что мой рот лопнет от смеха, поэтому не стал искать видео. Мне на самом деле все равно на это, и как не смешно, такая ситуация – как раз в характере Владимира Вольфовича», - сказал он.
Как отметил режиссер, поступки Жириновского делают ему честь. При этом собеседник НСН не готов сказать того же о Кологривом, поскольку лично не знаком с артистом.
«У Жириновского эпатаж – это правда, которую он произносил вслух. Этот политик говорил, как думает, а мыслил, как миллионы. То, что он произносил – так говорили миллионы людей на кухне. Никому ничего не спускал, всегда шел в драку, если были на то причины. Жириновскому уважуха, редко кто мог себе позволить то, что делал он. Кологривый может имитирует, потому что характер такой. В этом большая разница, но я лично никогда не видел этого актера и не знаком с ним», - добавил режиссер.
Также Баранов уточнил, что подготовка к проекту еще не стартовала, кастинги на ведущие роли не проводились, однако режиссер уже приметил нескольких актеров, которые могли бы стать частью фильма о жизни знаменитого политика.
«Кастинга не было, но известно, что основное действие сценария будет развиваться в период, когда Жириновскому 40 с лишним лет. Будем снимать несколько возрастов. У нас будет пятилетний, двенадцатилетний Жириновский и юноша. Также планируем несколько сцен, где Жириновскому 20 с лишним, как Кологривому. Вполне возможно, что он сыграет роль, но другие актеры тоже будут пробоваться. В момент главного действия, когда герою 45 лет, его явно сыграет уже не Кологривый. У нас есть актеры, похожие на Жириновского, в этом возрасте. Я сразу подумал об одном претенденте. Не общался с ним, пока проект не запущен, но пообщаюсь. Показывал людям из партии – они были в восхищении от сходства. При этом не знали, что человек еще и актер хороший», - заключил режиссер.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что фракция ЛДПР предпочла бы, чтобы актеры, задействованные в фильме о жизни Владимира Жириновского, не были замешаны в скандалах.
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