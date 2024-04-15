Кологривый заявил, что Янковский попал в «Слово пацана» без кастинга

При этом он указал, что внук народного артиста СССР Олега Янковского Иван попал в сериал без какого-либо отбора.

«Он не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актёров, что ли?» — сказал он.

Ранее Кологривый получил семь суток ареста по делу о мелком хулиганстве после пьяного дебоша в кафе Новосибирска, сообщает RT.

