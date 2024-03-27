Актер Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске после ареста
Актер Никита Кологривый покинул специальный приемник в Новосибирске, где отбывал семь суток административного ареста по обвинению в устроенном в местном баре дебоше.
На вопросы журналистов освободившийся актер отвечать не стал, молча сел в машину и уехал.
Ранее прокуратура обжаловала решение о семидневном аресте актера, посчитав наказание мягким, однако 22 марта Новосибирский областной суд оставил это решение в силе. В суде Кологривый говорил, что условия содержания в спецприемнике «не очень приятные».
Новосибирский суд назначил семь суток ареста Никите Кологривому, признав его виновным в мелком хулиганстве. В материалах дела говорится, что звезда сериала «Слово пацана» устроил скандал в местном кальян-баре. В состоянии алкогольного опьянения актер ударил бармена, официанта, а также укусил девушку-администратора. После этого Кологривый принес извинения персоналу заведения и заявил, что готов отвечать за свои поступки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru