Актер Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске после ареста

На вопросы журналистов освободившийся актер отвечать не стал, молча сел в машину и уехал.

Ранее прокуратура обжаловала решение о семидневном аресте актера, посчитав наказание мягким, однако 22 марта Новосибирский областной суд оставил это решение в силе. В суде Кологривый говорил, что условия содержания в спецприемнике «не очень приятные».

Новосибирский суд назначил семь суток ареста Никите Кологривому, признав его виновным в мелком хулиганстве. В материалах дела говорится, что звезда сериала «Слово пацана» устроил скандал в местном кальян-баре. В состоянии алкогольного опьянения актер ударил бармена, официанта, а также укусил девушку-администратора. После этого Кологривый принес извинения персоналу заведения и заявил, что готов отвечать за свои поступки, передает «Радиоточка НСН».

