Актер Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске после ареста

Актер Никита Кологривый покинул специальный приемник в Новосибирске, где отбывал семь суток административного ареста по обвинению в устроенном в местном баре дебоше.

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На вопросы журналистов освободившийся актер отвечать не стал, молча сел в машину и уехал.

Ранее прокуратура обжаловала решение о семидневном аресте актера, посчитав наказание мягким, однако 22 марта Новосибирский областной суд оставил это решение в силе. В суде Кологривый говорил, что условия содержания в спецприемнике «не очень приятные».

Новосибирский суд назначил семь суток ареста Никите Кологривому, признав его виновным в мелком хулиганстве. В материалах дела говорится, что звезда сериала «Слово пацана» устроил скандал в местном кальян-баре. В состоянии алкогольного опьянения актер ударил бармена, официанта, а также укусил девушку-администратора. После этого Кологривый принес извинения персоналу заведения и заявил, что готов отвечать за свои поступки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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