«Блатарь построит фраеров»: Чем грозит Кологривому неделя тюрьмы
Скандальному актеру не придется смотреть в глаза убийц, при этом он сможет поставить в камере на место гастарбайтеров и кухонных боксеров, сказал в эфире НСН Михаил Орский.
Семь суток ареста не станут страшным испытанием для актера Никиты Кологривого, который сможет «построить» сокамерников, предположил в интервью НСН конфликтолог, автор романа «Выжить в 90-е» Михаил Орский.
Ранее сегодня суд Новосибирска дал актеру Никите Кологривому семь суток ареста за дебош в местном баре. По данным СМИ, актер, сыгравший Кащея в «Слове пацана», приставал к официантке, укусил ее за ногу, а также дрался, раздевшись до пояса.
«В сериале "Слово пацана" Кологривый блестяще сыграл роль блатаря, и я его запомнил. К сожалению, потом начались какие-то высказывания и поступки этого парня. Я сказал жене, что он допрыгается. Что касается этих семи суток, там сидят такие же алкоголики, кухонные боксеры в лучшем случае, гастарбайтеры с просроченными регистрациями. Он их всех там построит, если плохое настроение будет, потому что он реально бьющий. Я где-то видел, как он бьется, он реально тренированный парень, а если он со своей подготовкой зарядит кому-нибудь в дыню… Я как-то попал в одну передачу с нашим миллионером, который сказал: "Я в тюрьме не был, но отсидел трое суток и смотрел в глаза убийцам". А ну-ка, фраер, смени походку, три дня в конторе – еще не ходка», - сказал Орский.
При этом он выразил опасение, что Кологривый может повторить печальную судьбу актеров Михаила Ефремова (сидит в тюрьме) и Алексея Панина (признан в РФ иноагентом ).
«Про таких говорят: вошел в роль и не вышел обратно. Надо, чтобы его вовремя кто-то остановил, и здесь очень важно его окружение: кто подливает, кто шепчет в ухо о таланте. Мы же видим, что случилось с потрясающим комедийным актером Михаилом Ефремовым. Ведь он с кем-то пил, и не только в последний трагический вечер. Точно так же сейчас с Кологривым. На нашем небосклоне появился актер с потрясающим отрицательным обаянием и очень не хочется, чтобы он кончил, как Панин или Михаил Ефремов, который, надеюсь, к нам еще вернется. Его просто "отменят"», - заключил собеседник НСН.
Режиссер фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов ранее сказал НСН, что многочисленные скандалы не ухудшат шансы Кологривого получить роль одиозного лидера ЛДПР, «если актера не посадят в тюрьму».
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