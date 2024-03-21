«Блатарь построит фраеров»: Чем грозит Кологривому неделя тюрьмы

Семь суток ареста не станут страшным испытанием для актера Никиты Кологривого, который сможет «построить» сокамерников, предположил в интервью НСН конфликтолог, автор романа «Выжить в 90-е» Михаил Орский.

Ранее сегодня суд Новосибирска дал актеру Никите Кологривому семь суток ареста за дебош в местном баре. По данным СМИ, актер, сыгравший Кащея в «Слове пацана», приставал к официантке, укусил ее за ногу, а также дрался, раздевшись до пояса.