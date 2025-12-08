Трамп заявил, что Зеленский его разочаровал

По его словам, президент Украины до сих пор не ознакомился с проектом мирного соглашения, подготовленным администрацией США. Трамп отметил, что, хотя окружение Зеленского положительно оценило предложение, сам он не уверен в позиции украинского лидера.

«Кому-то придется объяснить», почему детали документа так и не были изучены, — добавил глава Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему США добиваются скорейшего урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

