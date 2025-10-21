К чему приведет проверка паспорта для доступа к онлайн-контенту

Идентификация через «Госуслуги» может происходить только на сайтах и сервисах, которые подконтрольны российской юрисдикции, заявил НСН Дмитрий Мариничев.

Доступ к контенту по паспорту не оградит детей от «плохого», но поставит подножку российским копаниям, заявил НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

В России следует внедрить обязательную идентификацию с использованием паспортных данных для доступа к онлайн-контенту, предназначенному для взрослой аудитории (18+). Такую точку зрения высказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, передает РИА Новости. Он отметил, что сегодня дети имеют доступ к видео блогеров с нецензурной бранью, сценами насилия и пропагандой девиантного поведения.

«Теоретически возможна, например, идентификация через «Госуслуги», но нужно понимать, что это будет происходить только на сайтах и сервисах, которые подконтрольны российской юрисдикции, не во всем интернете. Мне кажется, что это не решение. Если смотреть в корень проблемы, все кроется в самом обществе, не только в онлайне. Интернет – это лишь проявление общей структуры общества, уровня ценностей. Поэтому такое предложение не поможет. Все начинается с морали, воспитания, люди используют ненормативную лексику не только в интернете. Подростки слышат это везде, не только в Сети. Нам нельзя просто, грубо говоря, стирать плохие слова с забора. Нужен комплекс мер, который достаточно долгосрочный. У нас подростки сегодня могут обойти любые ограничения, очень находчивые. Поэтому просто будут страдать компании, которые находятся в российской юрисдикции. Мы ставим подножку нашим отечественным компаниям и структурам», - пояснил он.

Не нужно идти по пути запрета доступа в соцсети детям до 16 лет, необходимо расширять другие возможности, в частности, внедрить детскую сим-карту с защитой от нежелательного контента, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН.

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ПодросткиКонтент

