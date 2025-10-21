К чему приведет проверка паспорта для доступа к онлайн-контенту

Доступ к контенту по паспорту не оградит детей от «плохого», но поставит подножку российским копаниям, заявил НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

В России следует внедрить обязательную идентификацию с использованием паспортных данных для доступа к онлайн-контенту, предназначенному для взрослой аудитории (18+). Такую точку зрения высказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, передает РИА Новости. Он отметил, что сегодня дети имеют доступ к видео блогеров с нецензурной бранью, сценами насилия и пропагандой девиантного поведения.