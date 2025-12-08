Россиянам могут вдвое увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что государственная поддержка в виде налогового вычета за покупку жилья не успевает за ростом рынка, сообщает ТАСС.

Он предложил поднять лимиты вычета в 2,5 раза, что соответствует инфляции цен на недвижимость за последние 10 лет. «Размер максимального вычета был «заморожен» еще в 2014 году, в то время как средняя стоимость квартир на первичном рынке с тех пор выросла в 2,5 раза», — заявил парламентарий.

Сегодня гражданин может вернуть 13% от 2 млн рублей расходов на жилье (260 тыс.) и от 3 млн рублей уплаченных ипотечных процентов (390 тыс.). Эти вычеты суммируются, но право на них предоставляется раз в жизни. Миронов настаивает, что для сохранения доступности этой меры поддержки ее параметры требуют срочного пересмотра.

Ранее новую жизненную ситуацию для оформления наиболее востребованных видов налоговых вычетов запустили на портале госуслуг. Об этом рассказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
