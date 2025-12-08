СМИ: Новая стратегия нацбезопасности США соотносится с речью Путина
Новая стратегия национальной безопасности США поддерживает основные тезисы исторического выступления Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году, сообщает Neue Zürcher Zeitung.
По данным издания, Вашингтон теперь также указывает на необходимость ограничить экспансию НАТО, что было центральным требованием российского президента. Путин тогда заявил о неприемлемости однополярного мира, предсказав, что односторонние действия Запада приведут к новым очагам кризисов. Газета пишет, что современные эксперты констатируют, что многие из этих прогнозов — касательно проблем с разоружением, роли ОБСЕ, иранской ядерной программы — оказались пророческими. Таким образом, текущая корректировка американской стратегии может рассматриваться как признание правоты ряда высказанных Россией 15 лет назад озабоченностей.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в новой стратегии национальной безопасности США есть формулировки о диалоге с Россией, которые поддерживает Москва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
