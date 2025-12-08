Потерявшим жилье из-за ВСУ жителям Курской области отменили выплаты

По его словам, ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей прекращаются после декабря текущего года. Выделенные средства будут перераспределены на масштабные проекты по восстановлению и экономическому развитию региона.

«Нужно дать новый импульс экономике Курской области», — пояснил губернатор. За год на поддержку более 90 тысяч пострадавших от боевых действий было направлено свыше 73 миллиардов рублей.

Выплаты были введены для жителей, вынужденно покинувших свои дома на территориях, где действовал режим КТО или ЧС, и были продлены по решению президента Владимира Путина.

Ранее Хинштейн заявил, что силы КНДР разминируют курское приграничье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

