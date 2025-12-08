Минпромторг не поддержал установление единого формата цен на весовые товары

В ответ на запрос депутата Ярослава Нилова замминистра Роман Чекушов пояснил, что действующих правил розничной торговли достаточно для защиты прав потребителей. Депутат указывал, что разнобой в указании цен — за килограмм или за 100 граммов — сбивает с толку покупателей и мешает им сравнивать стоимость.

В Минпромторге считают, что существующие нормы обязывают продавцов предоставлять всю необходимую информацию и обеспечивать доступ к исправным весам, что позволяет покупателю сделать осознанный выбор. Ведомство также отметило, что для подобных законодательных изменений нужны веские обоснования, включая данные исследований и статистику жалоб, которыми Минпромторг на данный момент не располагает.

На одних товарах информация о весе может быть указана в граммах, на других – в килограммах, в этом нет нарушения, заявил НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

