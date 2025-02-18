Названы российские регионы, в которых распространен буллинг

Каждый десятый россиянин или его дети стали жертвами травли, а каждый пятый соотечественник был свидетелем буллинга, больше всего подобных случаев отмечено в Ижевске. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в 37 крупнейших российских городах страховой компанией «Ингосстрах» и Финансовым университетом.

Подавляющее большинство жертв агрессии (82%) столкнулись с ней в школе, в 9,9% случаев имела место онлайн-травля. Чаще всего на буллинг жаловались жители Ижевска (32% респондентов стали жертвами буллинга, 17% — свидетелями травли), Иркутска и Оренбурга.

В Москве и Санкт-Петербурге эти показатели существенно ниже: по 14% жертв обидчиков и свидетелей в Москве, в Петербурге жертвами буллеров стали 9%, 17% были свидетелями агрессии.

Чаще всего (в 71% случаев) буллинг выражался насмешками, издевательствами и оскорблениями, в 41% случаев имели место физическое насилие и угрозы. Наиболее частые последствия буллинга — нежелание ходить в школу и снижение успеваемости (63%), а также неврозы и иные проблемы со здоровьем (33%).

Компания «Ингосстрах» представила полис «Ментальное здоровье», который поможет справиться с эмоциональными последствиями травли и устранить травмирующие факторы.

По словам заместителя гендиректора по розничному бизнесу страховой компании Владимира Храбрых, лишь 15% родителей, чьи дети стали жертвами буллинга, идут к психологу, предпочитая обсуждать ситуацию с детьми дома, советоваться с другими родителями или решать вопрос через руководство школы и классного руководителя. Вместе с тем немаловажно то, что психологические проблемы могут остаться с человеком на всю жизнь, даже если травля прекратится, за их решением нужно обращаться к специалистам.