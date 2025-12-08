Госдума: Педагогам и медикам нужно выплачивать 13-ю зарплату

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов внёс предложение об установлении ежегодной дополнительной выплаты в форме 13-й заработной платы для педагогических и медицинских работников государственных и муниципальных учреждений, сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе, выплата, производимая из федерального бюджета по итогам года, направлена на укрепление кадрового состава, повышение статуса профессий и улучшение социальных гарантий для сотрудников данных сфер.

Уточняется, что 13-я зарплата будет составлять не менее одного среднемесячного оклада.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину официально закрепить практику выплаты 13-й зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
