СМИ: Время пребывания мигрантов ограничат сроком трудового договора

Инициатива предполагает масштабную реформу: отмену патентов и создание системы организованного набора рабочей силы для нужд конкретных регионов и предприятий. Это, по замыслу депутатов, позволит управлять миграционными потоками, избегая их «стихийного» скопления.

Мигрант сможет работать только у того работодателя, который пригласил его по квоте. Смена организации будет запрещена под угрозой выдворения. Работодатель обязан будет вносить средства на депозит или предоставлять банковскую гарантию для обеспечения обратного выезда работника, даже в случае депортации.

В течение 30 дней после въезда все иностранные граждане должны будут пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование. Как пояснил Миронов, такая система призвана заменить текущую нерегулируемую модель и обеспечить плановое удовлетворение потребностей экономики в неквалифицированной рабочей силе.

Новая реформа по подбору трудовых мигрантов направлена на то, чтобы снять финансовую нагрузку с работодателей, которые тратят средства на медицинские исследования и размещение работников. Об этом НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

