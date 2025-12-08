Новый законопроект может сократить рабочее время для работников с детьми
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий внес в правительство РФ проект закона о сокращенной рабочей неделе для родителей, сообщает ТАСС.
Инициатива предполагает закрепить право работников с детьми до 18 лет по их желанию переходить на 39-часовую неделю вместо стандартной 40-часовой с полным сохранением заработной платы. Как пояснил депутат, цель законопроекта — помочь родителям уделять больше времени семье, не теряя в доходе.
Он отметил, что в условиях экономических трудностей работники часто вынуждены брать переработки в ущерб общению с детьми, и эту практику необходимо изменить.
Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала НСН, что бизнесу в регионах стоит задуматься о ежемесячных выплатах сотрудникам на каждого ребенка в размере пяти тысяч рублей по примеру Омской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Время пребывания мигрантов ограничат сроком трудового договора
- Трамп заявил, что Зеленский его разочаровал
- СМИ: Новая стратегия нацбезопасности США соотносится с речью Путина
- Новый законопроект может сократить рабочее время для работников с детьми
- Россиянам могут вдвое увеличить налоговый вычет при покупке жилья
- Потерявшим жилье из-за ВСУ жителям Курской области отменили выплаты
- СМИ: Россия увеличила скидки на нефть для Китая до рекорда с начала СВО
- Медики пожаловались на дефицит лекарств и низкие зарплаты
- ЦБ РФ обяжет банки привязывать счета клиентов к ИНН
- Ушаков: Успехи ВС РФ на СВО сделали обстановку переговоров с США благоприятнее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru