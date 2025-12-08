Новый законопроект может сократить рабочее время для работников с детьми

Инициатива предполагает закрепить право работников с детьми до 18 лет по их желанию переходить на 39-часовую неделю вместо стандартной 40-часовой с полным сохранением заработной платы. Как пояснил депутат, цель законопроекта — помочь родителям уделять больше времени семье, не теряя в доходе.

Он отметил, что в условиях экономических трудностей работники часто вынуждены брать переработки в ущерб общению с детьми, и эту практику необходимо изменить.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала НСН, что бизнесу в регионах стоит задуматься о ежемесячных выплатах сотрудникам на каждого ребенка в размере пяти тысяч рублей по примеру Омской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

