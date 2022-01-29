Володин рассказал, какие законы вступают в силу в России в феврале

С февраля пенсию неработающих пенсионеров проиндексируют выше уровня инфляции - на 8,6 %. Также они получат и доплату за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9 %), и 8,6 %. Отмечается, что в этом случае закон имеет обратную силу, отмечается на сайте Госдумы.

Прожиточный минимум защитят от списания

На зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, не может быть обращено.

Как написал Председатель ГД в Telegram-канале, появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды. С зарплаты и других доходов, равные прожиточному минимуму, не смогут взыскивать средства по исполнительным документам.

«Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию», — подчеркнул Вячеслав Володин.