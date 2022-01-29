Володин рассказал, какие законы вступают в силу в России в феврале
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин напомнил о законах, вступающих в силу в стране с начала февраля. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Индексация пособий и пенсий
«Маткапитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Его размер на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей. Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми», — отметил Володин.
Индексация также затронет выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и еще несколько категорий соцвыплат.
С февраля пенсию неработающих пенсионеров проиндексируют выше уровня инфляции - на 8,6 %. Также они получат и доплату за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9 %), и 8,6 %. Отмечается, что в этом случае закон имеет обратную силу, отмечается на сайте Госдумы.
Прожиточный минимум защитят от списания
На зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, не может быть обращено.
Как написал Председатель ГД в Telegram-канале, появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды. С зарплаты и других доходов, равные прожиточному минимуму, не смогут взыскивать средства по исполнительным документам.
«Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Новые данные о квартирах поступят в ЕГРН
Статус аварийного дома или подлежащего реконструкции теперь будет отражаться в ЕГРН. Соответствующие данные будут направлять в Росреестр органы власти и местного самоуправления. Покупатель недвижимости может запросить выписку из реестра и узнать о состоянии дома, пишет «Российская газета».
Вырастут штрафы за немаркированные табак и алкоголь
Штрафы за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции вырастут до 500 тыс. рублей для юрлиц. Также вводится административная ответственность за перевозку данной контрафактной продукции, сообщает РИА Новости.
Банк России регулирует законодательство о паевых инвестиционных фондах
Порядок управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и правила выплаты дохода по паям ПИФов теперь устанавливает своим нормативным актом Банк России, пишет Газета.ru.
За отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений оштрафуют
Отсутствие или несвоевременная установка систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ повлечет наказание в виде штрафа. Должностные лица заплатят от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, юридические — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
Педофилов смогут отправлять на пожизненное
При повторном совершении сексуального насилия над несовершеннолетними педофилам будет грозить пожизненное лишение свободы. Эта мера наказания также начнет действовать в отношении преступников, совершивших злодеяние на в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.
Ранее пожизненное заключение назначали только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления, сообщает ТАСС.
Ранее член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что правозащитники намерены вести мониторинг правоприменения закона о пожизненном заключении для педофилов.
«О необходимости изменения законодательства говорилось уже давно. Любое сообщение, которое связано с подобными трагедиями, вызывает широкий резонанс, волну справедливого негодования, кто-то на этой теме спекулирует и призывает к введению смертной казни. Я противник этой меры из-за возможности судебных ошибок. Могут быть проблемы в ходе следственных действий, со стороны судов может быть необъективное рассмотрение, ложные сообщения. Здесь нужно смотреть, чтобы законодательством не злоупотребляли. Многое будет зависеть от добросовестности наших силовых структур и судебной власти, мониторинга процесса со стороны правозащитников», - сказал Брод.
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