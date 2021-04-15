Финансист рассказал о способах реинвестирования
Стало известно, как реинвестировать накопленные средства, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора департамента рынков капитала Accent Capital Андрея Аржанухина.
По его словам, можно, используя «сложный процент» или «вклад с капитализацией», увеличивать накопления. Однако разница при нынешних банковских ставках вряд ли будет существенный.
Как отметил финансист, можно капитализировать проценты и на доходах с ценных бумаг, если купоны по облигации или дивиденды, полученные от владения акциями, не выводить на банковский счет, а покупать ценные бумаги. Также стоит обратить внимание на паевой инвестиционный фонд, где все средства реинвестируется автоматически.
Банковские депозиты могут уберечь сбережения от относительно низкой инфляции, и при средней ставке 8-9 процентов, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Антона Рогачевского.
По его словам, в настоящее время у банков нет потребностей в быстрых деньгах и свободных средств хватает. По этой причине финансовые учреждения предлагают низкие ставки по депозитам.
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