Финансист рассказал о способах реинвестирования

Стало известно, как реинвестировать накопленные средства, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора департамента рынков капитала Accent Capital Андрея Аржанухина.

Финансист перечислил наиболее рискованные инструменты для инвестиций

По его словам, можно, используя «сложный процент» или «вклад с капитализацией», увеличивать накопления. Однако разница при нынешних банковских ставках вряд ли будет существенный.

Как отметил финансист, можно капитализировать проценты и на доходах с ценных бумаг, если купоны по облигации или дивиденды, полученные от владения акциями, не выводить на банковский счет, а покупать ценные бумаги. Также стоит обратить внимание на паевой инвестиционный фонд, где все средства реинвестируется автоматически.

Банковские депозиты могут уберечь сбережения от относительно низкой инфляции, и при средней ставке 8-9 процентов, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Антона Рогачевского.

По его словам, в настоящее время у банков нет потребностей в быстрых деньгах и свободных средств хватает. По этой причине финансовые учреждения предлагают низкие ставки по депозитам.

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ФОТО: РИА Новости
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