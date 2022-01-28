Президент РФ Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов. Теперь пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Правозащитники намерены вести мониторинг правоприменения закона о пожизненном заключении для педофилов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

